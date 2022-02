Inter-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:00 il derby di Milano di Serie A

Inter-Milan si gioca oggi per la 24^ giornata di Serie A. Alle 18:00 ecco il derby di Milano tra nerazzurri e rossoneri che potrebbe dire molto sulla corsa al Tricolore per l'annata 2021-22. La squadra di Inzaghi sfida quella di Pioli.

Padroni di casa dell'Inter con la formazione tipo e un solo dubbio relativo alla corsia destra dove Dumfries e Darmian si giocano un posto da titolare. Deciso l'attacco con Dzeko e Lautaro Martinez titolari. Nel Milan non ci saranno Ibrahimovic e Rebic. Spazio a Giroud a comandare l'attacco. Queste le scelte probabili per le due squadre:

Inter-Milan, gara valida per la 24^ giornata di Serie A, si giocherà a San Siro nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio 2022. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli è in programma alle ore 18:00, secondo anticipo del turno di campionato.

La gara tra nerazzurri e rossoneri sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti di tutte le partite della Serie A fino al 2024. Sarà possibile assistere al match scaricando l'app su una smart tv o su un Android tv, in quest'ultimo caso grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.