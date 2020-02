Inter-Milan streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 9 febbraio

Inter-Milan, si gioca a San Siro oggi 9 febbraio 2020 alle 20.45 l’appuntamento valido per la 23^ giornata di Serie A. Derby di Milano dalle mille emozioni. Conte sfida Pioli, ma soprattutto Lukaku sfida Ibrahimovic.

Inter-Milan, le probabili formazioni – Nerazzurri che dovranno fare a meno di Handanovic in porta. Al suo posto ci sarà Padelli. In difesa squalificato Bastoni ecco Godin, de Vrij e Skriniar. In mezzo al campo dovrebbe tornare Brozovic con Barella e Vecino ai suoi lati. Sulle corsie Candreva e Young mentre Eriksen potrebbe agire alle spalle di Lukaku. Valida anche l’opzione Sanchez. In questo caso il danese arretrerebbe in mezzo al campo con Vecino in panchina. Scelta fatte invece per il Milan. Recupera dall’influenza Ibrahimovic. On lui Calhanoglu e Castillejo in avanti. Bennacer in regia con Kessié e Bonaventura. Romagnoli guida la difesa davanti a Donnarumma.

Inter-Milan streaming e diretta tv – La gara Inter-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). . Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.