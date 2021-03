Inter, Milito: “Un onore entrare nella Hall of fame. Lo scudetto vinto a Siena…”

L’ex attaccante dell’Inter Diego Milito è entrato nella Hall of fame del club nerazzurro. El principe ha così commentato questo momento ai microfoni di Inter TV: “Entrare in questa Hall of Fame per me è meraviglioso. Ribadisco che è davvero difficile spiegarlo a parole. Per me è un grande orgoglio, ringrazio tutti i tifosi per avermi permesso l’ingresso in questo speciale albo e mi emoziono ancora perché essere a fianco di grandissime leggende di questo grande club è incredibile. Ogni trofeo è speciale perché non è mai facile vincere e ognuno di questi ha un sapore speciale per me. Al di là della Champions, che è la regina dei trofei, dico lo Scudetto perché è stato molto sofferto fino alla fine. Bastava un punto per far sfuggire il sogno di vincerlo, a un certo punto la Roma ci aveva sorpassato, siamo arrivati a giocarcelo all’ultima giornata con una sofferenza incredibile. La mia fortuna? Far parte di una squadra che sapeva ciò che voleva, fatta di grandi persone e grandi campioni soprattutto”.

