Inter, Moratti ringrazia Zhang: “Mi ha chiamato dopo il pari dell’Atalanta”

L'ex presidente racconta un retroscena della festa scudetto

L'Inter è ancora alle prese con i festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto. I nerazzurri sono tornati a trionfare in campionato dopo 11 lunghi anni, mentre l'ultimo trofeo risaliva al 2011. Un'eternità per i cicli calcistici. All'epoca, il proprietario del club era Massimo Moratti. Come riportato da Ansa, l'ex presidente ha parlato dell'attuale proprietà: "Quando l'abbiamo conosciuta era affidabilissima e dovrebbe esserlo anche ora. Per quello che dicono loro, specialmente adesso. Mi affido alle loro parole, sono convinto che non parlano a vuoto. Se dicono che pensano di rimanere e migliorare l'Inter, ci devo credere".