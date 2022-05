Inter, Moratti sullo scudetto: “Ci credo ancora. Simeone può chiudere un ciclo”

Le parole dell'ex patron nerazzurro

"Adesso è il tempo della scaramanzia e dell'attesa, aspettiamo il Milan sperando in un passo falso. Ci credo come doveroso che sia, come ci credo dal primo giorno della stagione, come ci crede ogni interista. Sicuramente abbiamo dimostrato di avere il carattere per poterlo fare, per provare a vincere questo scudetto. Il Cholito ci restituisce quanto ci ha tolto il Cholo nel 2002? Bella questa, davvero. Potrebbe essere la soluzione ideale per chiudere il cerchio e per tornare in amicizia con il grande Cholo. Spero che vada così. Si scherza, con lui l'amicizia c'è e ci sarà sempre, anche se che certe cose si fa fatica a dimenticarle, anche dopo anni".