Inter-Napoli diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Napoli si giocherà oggi mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45 per la sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Il big match di San Siro vedrà nerazzurri e partenopei cercare i tre punti per sognare le zone altissime della classifica, sperando anche in uno stop delle rivali.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. L’Inter di Antonio Conte si affiderà con ogni probabilità ad Handanovic in porta; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young in mezzo al campo. Coppia d’attacco affidata a Lukaku e Lautaro Martinez. Il Napoli di Gattuso, invece, si presenterà a San Siro con Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il big match del 12esimo turno tra Inter e Napoli si giocherà, come detto, oggi mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. Appuntamento a San Siro, sempre a porte chiuse senza tifosi. Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre e su Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite e 473 digitale terrestre.

Chi lo preferisse potrà seguire Inter-Napoli, attraverso Sky Go, anche in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale del servizio.

Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere numerosi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti agli utenti.