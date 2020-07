Inter – Napoli: nerazzurri in campo con la nuova maglia a ‘zig-zag’

In attesa di completare il mercato per la prossima stagione, l’Inter dà ai tifosi un assaggio di quello che sarà il nuovo anno. Dopo aver svelato la nuova maglia da trasferta, ecco che i nerazzurri a San Siro contro il Napoli lanceranno la nuova maglia casalinga. Rimangono le consuete strisce nerazzurre, questa volta però il design è a ‘zig-‘zag’.

LA NUOVA MAGLIA DELL’INTER

Ecco svelata dal canale Twitter dell’Inter la maglia che la squadra userà questa sera in campo. Match importante per i nerazzurri che devono battere il Napoli per rispondere al successo dell’Atalanta a Parma.