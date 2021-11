Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 la sfida di San Siro

Inter-Napoli si gioca oggi, domenica 21 novembre 2021 alle ore 18 per la 13^ giornata di Serie A TIM. Il big match di San Siro potrà essere una grande occasione per entrambe le formazioni visto il k.o. inatteso del Milan nella gara di ieri contro la Fiorentina.

Qualche dubbio di formazione per i due allenatori che devono fare i conti con le fatiche della settimana con gli impegni della Nazionali. In casa Inter out De Vrij. Rebus in attacco con Dzeko che potrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio alla coppia argentina Correa-Lautaro Martinez. Il Napoli farò a meno di Politano, fermato dal Covid. In avanti Elmas o Lozano al suo posto.

Inter-Napoli si gioca oggi, domenica 21 novembre 2021 allo stadio San Siro a Milan. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18:00. La gara della 13^ giornata verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per poterla vedere sul televisore, occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, oppure utilizzare le console Playstation 4, Playstation 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Inoltre, sarà possibile sfruttare il TIMVISION Box.