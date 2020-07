Inter-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Inter-Napoli si gioca oggi a San Siro alle 21.45 la super sfida tra nerazzurri e partenopei valida per la 37^ giornata di Serie A. Ci si avvia alla conclusione del campionato e le due squadre puntano a finire nel modo migliore per avere lo slancio giusto per affrontare la coppa ad agosto. Padroni di casa a caccia del secondo posto, ospiti che sono già sicuri dell’Europa League ma che desiderano migliorare la posizione in classifica.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le compagini. L’Inter di Antonio Conte dovrebbe schierarsi con Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni in difesa. Candreva e Ashley Young sulle corsie esterne. Barella e Brozovic in mezzo al campo. Eriksen torna sulla trequarti a fare da collante tra centrocampo e attacco dove ci sarà certamente Lukaku. Suo compagno di reparto potrebbe essere Sanchez, favorito su Lautaro Martinez. Napoli che si disporrà col classico 4-3-3. Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Demme con Elmas e Zielinski in mezzo al campo. Insigne, Politano e Milik in avanti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky. Il match potrà essere seguito in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale numero 251 del satellite. Il big match della 37^ giornata di Serie A sarà trasmesso anche in live streaming. Gli abbonati di Sky, potranno vedere Inter-Napoli anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, oppure anche pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo invece sarà necessario collegarsi al sito ufficiale. Esiste poi anche un altro modo per vedere in diretta la gara di San Siro. Il match potrà essere visto dagli appassionati in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

