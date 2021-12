Inter, nella maglia della Supercoppa il coro dei tifosi

Contro la Juventus, l'Inter e il suo Global Main Partner Socios.com onoreranno la passione unica degli interisti mettendo, per la prima volta in assoluto, la voce dei tifosi letteralmente sul petto dei giocatori

Il calcio è uno sport che si guarda con gli occhi ma che si gode con tutti i sensi. Anche il gol più bello del mondo non sarebbe ugualmente straordinario se non fosse immediatamente seguito dal boato di una folla appassionata. Il suono è una parte fondamentale della partita e solo i tifosi sono in grado di produrre la vera e autentica colonna sonora del calcio.

L'Inter e Socios.com onoreranno la passione unica degli interisti mettendo, per la prima volta in assoluto, la voce dei tifosi letteralmente sul petto dei giocatori. In occasione della partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus, Socios.com sostituirà infatti il logo “$INTER Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con il canto preferito dai tifosi, esattamente così come suona allo stadio.