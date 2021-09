Inter, niente conferenza pre Bologna per Simone Inzaghi: il motivo

Il mister non parlerà in vista del Bologna nel consueto appuntamento in conferenza

Redazione ITASportPress

Niente conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Bologna. La squadra nerazzurra, dopo l'impegno in Champions League contro il Real Madrid, sarà chiamata al match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic sabato alle 18 per la quarta giornata di Serie A. Il mister dei nerazzurri ha scelto di non parlare alla vigilia della sfida. La scelta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe dettata unicamente dal folto calendario di questa settimana.

Con così tanti impegni ravvicinati il tecnico dell'Inter ha preferito non riempire ulteriormente la propria agenda. Inzaghi sarà comunque libero di parlare nel pre-partita e ovviamente anche successiviamente alla sfida nella conferenza in programma dopo il match nel quale i tecnici fanno un bilancio della gara.

Massima concentrazione quindi per l'Inter che dopo le brillanti due vittorie nelle prime due uscite, si è fermata a Marassi con la Sampdoria impattando sul 2-2. Contro il Bologna serviranno i tre punti per riprendere la marcia.