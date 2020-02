Inter, novità in vista della Juventus: la decisione di Handanovic

Samir Handanovic sì, Samir Handanovic no. Questo il dilemma che accompagna l’Inter di Antonio Conte in vista del big match di domenica contro la Juventus. Un derby d’Italia che potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due squadre in ottica scudetto.

Il portiere, out da diverse gare, potrebbe aver recuperato dal recente infortunio al dito della mano. Dopo circa un mese di stop, lo sloveno sembra poter scendere in campo e far riaccomodare Daniele Padelli in panchina. Lo staff medico ha dato l’ok al portiere ma spetterà a lui decidere se giocare oppure no. La scelta, dunque, sarà di Handanovic che difficilmente rinuncerà alla gara contro i bianconeri. Probabile, quindi, che il classe 1984 indosserà nuovamente i guantoni e si riprenderà la titolarità della porta nerazzurra contro la Juventus.