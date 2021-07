Inter, nuova stagione… solito Sanchez: torna dal Cile con problema al polpaccio

L'attaccante subito con un problemino fisico

Tra questi anche alcuni big come Romelu Lukaku e Ivan Perisic, così come Vidal e Vecino. Non ci sarà, invece, l'attaccante cileno Alexis Sanchez. L'ex Udinese, Barcellona e Manchester United, infatti, come scrive calciomercato.com, è tornato dal Cile con un piccolo problema muscolare al polpaccio che lo terrà fuori, per qualche tempo.

In attesa di capire le reali condizioni del calciatore, mister Inzaghi non potrà contare su di lui. In tal senso, è noto come la società stia cercando un altro attaccante per completare il reparto. Alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez, infatti, lo stesso Sanchez, Pinamonti e i giovani Salcedo e Satriano non offrono le garanzie che il club vorrebbe.