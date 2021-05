Inter, Oaktree socio di minoranza per 275 milioni

L'Inter ha trovato l'accordo con il fondo Oaktree per 275 milioni: sarà socio do minoranza

L’avvento di Steven Zhang a Milano sta portando i suoi frutti per sbloccare l’impasse che riguarda il finanziamento dei fondi. Come riporta Bloomberg, il presidente dell’Inter ha trovato l’accordo con il fondo statunitense Oaktree, che verserà 275 milioni di euro per rilevare il 30% del pacchetto azionario, quota di minoranza attualmente detenuta dalla società di private equity LionRock Capital Ltd.