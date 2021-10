Inter, obiettivo rinnovo per Brozovic ma attenzione al mercato…

Il croato punto fermo della squadra di Simone Inzaghi

Focus sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l'Inter. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla del centrocampista croato e dell'appuntamento per discutere il prolungamento dell'accordo col club. Al momento l'attuale scadenza è fissata nel 2022, ma da tempo si sa che le parti si incontreranno dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali per discutere del futuro.

In modo particolare è il Paris Saint Germain a mettere pressione e già in estate aveva messo gli occhi sul calciatore. Brozovic ha poi grandi ammiratori anche in Premier League: Manchester United e Tottenham sono sulle tracce del regista e anche per questo l'Inter spera di avere il sì del giocatore in tempi rapidi.