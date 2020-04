Inter, Padelli: “Le vittorie su Lazio e Milan le mie più grandi emozioni”

L’Inter continua ad allenarsi da remoto, in attesa di comprendere come si evolverà il finale travagliato di questa stagione. Nell’annata nerazzurra anche Daniele Padelli è riuscito a ritagliarsi un suo spazio. Il secondo portiere ha raccontato ai canali ufficiali del club come sta attraversando questo momento: “In questo periodo ci stiamo allenando alla lettera rispetto a quelle che sono le linee guida dello staff tecnico. Allenarsi ad Appiano è certamente tutta un’altra cosa. Noi portieri non facciamo le ripetute come gli altri”

SOSTITUTO – Padelli ha avuto l’occasione di sostituire il titolare Samir Handanovic in quattro occasioni durante la stagione: “E’ stato emozionante, adrenalinico, pieno. Sostituire Samir è complicato, per me a oggi è il più forte portiere d’Europa. Ho sentito tanta pressione, tanto timore, ma pure tanto orgoglio. Non è scontato entrare così dal nulla e fare bene. Tra gli allenamenti e il campo cambia tutto. Il portiere poi, dopo tanto tempo di inattività, soffre il ricambio immediato. Ho giocato gare importanti, cariche di tensione, che possono segnare la stagione. Per fortuna si andava in campo ogni tre giorni e non c’era tempo per pensare troppo”.

EMOZIONE – Nei suoi tre anni di Inter, Daniele ha vissuto anche momenti davvero speciali: “A Roma contro la Lazio, nel match decisivo per la qualificazione alla Champions: qualcosa di indescrivibile. Poi il derby dà emozioni uniche, è composto da tante partite in una. L’ultimo, durante la settimana, lo avevo giocato nella mia testa almeno sette-otto volte. E’ stato complicato, ho commesso qualche sbavatura, ma per fortuna nel secondo tempo le cose cambiarono. Poi un’esplosione di gioia. Per me, per la mia famiglia che mi portava qua e là per gli allenamenti, per i sacrifici di chi mi sta vicino, quelli sono momenti importanti per i quali sarò sempre grato. Sono orgoglioso di vestire questa maglia e spero di poterlo fare ancora a lungo”.

HANDANOVIC – Padelli si è anche soffermato sul sano dualismo interno con Samir Handanovic: “Già solo guardare Samir è uno spettacolo. Fa sembrare cose difficili, le più semplici del mondo. Ha una cura del dettaglio impressionante, non si accontenta mai del suo talento, vuole migliorare sempre. Un professionista serio e per questo ha tutta la mia stima”.