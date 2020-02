Inter, Padelli: “Momento indescrivibile. E pensare che avevo la febbre…”

L’Inter vince sul campo dell’Udinese. Tra i pali torna Daniele Padelli, chiamato a sostituire l’infortunato Samir Handanovic. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Prima di tutto ho pensato di guarire. Oggi pomeriggio avevo un po’ di febbre. Era una cosa passeggera. Per me è stato abbastanza difficile. Ero emozionato perché indossavo la maglia dell’Inter, la mia squadra da sempre. Voglio godermi questo momento. Quando Handanovic ha preso la botta, ho notato che non si è allenato. Allora ho pensato di poter giocare. Sono contento di aver dimostrato a me stesso di essermi allenato bene. Il mio ruolo non è semplice, anche perché mi confronto con Handanovic che è il miglior portiere d’Europa. Era molto complicato farsi trovare pronto perché Samir non molla mai e dimostra giorno dopo giorno di essere il più forte. Essere dietro di lui mi ha aiutato a crescere e migliorare. Oggi non ho dovuto fare grandi interventi, ma spero di aver dato sicurezza ai miei compagni”.