Inter, Pagliuca: “Senza Lukaku squadra più indebolita ma nessuno più forte in Serie A”

L'analisi dell'ex portiere nerazzurro sulla squadra di Inzaghi

Alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter Pagliuca ha parlato delle probabilità dei nerazzurri di rivincere il tricolore: "Credo che con gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi si sia un po’ indebolita. Ma non di molto. In attacco avrei preferito Zapata, ma la società è stata brava a prendere giocatori funzionali. Dzeko ha davanti ancora due stagioni ad alto livello, Dumfries all’Europeo ha mostrato di saperci fare, Correa è l’uomo giusto, la rapidità bel prendere Calhanoglu per Eriksen è stata da applausi».