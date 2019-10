Inter, parla il vice di Conte Stellini: “Dominato per 70 minuti, poi un black-out che non deve accadere”

È Cristian Stellini, vice di un influenzato Antonio Conte, a parlare a Dazn dopo il 4-3 dell’Inter ai danni del Sassuolo al Mapei Stadium: “Conte era provato dopo questo match, ha sofferto anche qualche problema intestinale, ha vissuto il campo ma alla conferenza ci sono io. Non era facile ripartire dopo le partite delle nazionali, i giocatori arrivano in ritardo. Abbiamo avuto difficoltà dopo il 70′, dopo aver dominato la gara: c’è stato un black-out che verrà analizzato nei minimi dettagli e lavoreremo molto su questo. Sono venute meno le energie e il Sassuolo ha aumentato i ritmi, noi non siamo riusciti a trovare gli episodi e la forza per portare la palla nella metà campo avversaria, come capitava nel primo tempo. Siamo contenti del lavoro svolto fino al 70′, mandando in rete i nostri attaccanti per due volte ciascuno”.

E ancora: “Bisogna essere più bravi a mantenere lucidità e calma anche nei finali di partita”.