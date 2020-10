Inter-Parma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Parma si gioca questa sera 31 ottobre 2020 alle ore 18.00 a San Siro. Il match sarà valido per la sesta giornata di Serie A. Nerazzurri a caccia della vittoria e dei tre punti. Ospiti che non vogliono sfigurare ma che dovranno fare i conti con alcune assenze anche per via del Covid.

Inter-Parma, le probabili formazioni

Entrambe le formazioni avranno delle defezioni. Per l’Inter, la più importante sarà quella di Lukaku. Conte schiererà Handanovic in porta. D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni in difesa. Hakimi e Darmia sulle corsie. Barella e Brozovic in mezzo al campo. Dalla trequarti in su, Eriksen con Perisic e Lautaro Martinez. Possibile chance anche per Pinamonti.

Parma che si affida a Sepe in porta. Grassi, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella. Hernani, Brugman e Kurtic in mezzo al campo con Kucka più avanzato a sostegno di Cornelius e Gervinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Parma si disputerà questa sera, oggi sabato 31 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18.00. A trasmettere la partita in diretta tra nerazzurri e crociati sarà Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite.

L’anticipo Inter-Parma sarà visibile anche in diretta streaming. Per vederlo, solo per gli abbonati Sky ci si dovrà affidaei a Sky Go per seguire la partita anche sul proprio pc o notebook o su un dispositivo mobile come un tablet o uno smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà preoccuparsi prima di scaricare l’applicazione per sistemi Android o iOS.

L’alternativa per tutti è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Serie A, a coloro che comprano uno dei pacchetti dedicati.