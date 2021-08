Inter-Parma, le formazioni ufficiali

Penultima amichevole di precampionato per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che alle 19 affrontano il Parma al Tardini.

Inter di scena al Tardini senza Romelu Lukaku, che ha chiesto di non essere convocato in vista del suo sempre più probabile trasferimento al Chelsea. Out anche Calhanoglu, fermato da un affaticamento muscolare: al suo posto Sensi. Attacco con Satriano al fianco di Lautaro. Diretta su Sky Sport 252