Inter-Parma: le formazioni ufficiali. Conte lancia Eriksen dal 1′

L’Inter va in cerca di punti preziosi per lanciarsi all’inseguimento del Milan capolista. Dopo il pari rimediato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, inerazzurri sfidano il Parma a San Siro in un match non semplice. Infatti, anche gli emiliani stanno tentando di rilanciarsi in classifica dopo una brutta partenza. Fischio d’inizio alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte fatte da Antonio Conte e Fabio Liverani:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius.