Inter-Parma streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 26 ottobre

Inter-Parma, fischio d’inizio ore 18,00. Si gioca a San Siro la gara valida per la 9^ giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte cerca conferme dopo la sfida di Champions League. Gli ospiti vogliono stupire dopo la prestazione vincente della passata annata al Meazza.

Inter-Parma, le probabili formazioni – Novità di formazione nell’Inter che non dovrebbe poter contare su Lukaku almeno all’inizio. Possibile occasione per il giovane Esposito. In difesa, davanti ad Handanovic ecco Bastoni assieme a Skriniar e Godin. Riposo per de Vrij. A centrocampo è ancora out Sensi. In dubbio Vecino. Conte dovrebbe optare Barella e Gagliardini, con Brozovic playmaker. Possibile rivedere Borja Valero al posto di uno di questi. D’Aversa dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio. Il suo Parma si schiererà con Gervinho punta centrale viste le assenze di Cornelius e Inglese. A centrocampo ballottaggio fra Hernani e Barillà, con quest’ultimo in vantaggio sul brasiliano. In difesa out Bruno Alves.

Inter-Parma, streaming e diretta tv – La gara Inter-Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, e al numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita in diretta streaming attraverso Sky Go disponibile sia per pc sia per notebook, ma anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando la app per sistemi Android e iOS. In alternativa si potrà seguire la partita Inter-Parma su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky acquistando uno dei pacchetti offerti.