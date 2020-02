Inter, patch speciale nella maglia del derby per la popolazione cinese colpita dal Coronavirus

L’Inter vicina alla popolazione cinese che sta attraversando momenti di grande paura per via del Coronavirus. La società nerazzurra, infatti, in occasione del derby di Milano di domenica sera indosserà una patch speciale nella maglia con un messaggio per Wuhan e per tutto il popolo asiatico.



IL MESSAGGIO – “Siamo con voi, siate forti! È il messaggio che Inter manda alla città di Wuhan e a tutta la popolazione cinese in questo momento di particolare difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nel #DerbyMilano Inter scenderà in campo con una particolare patch con la scritta “FORZA CINA”. Il messaggio “Today and always. Together as a team. Forza Wuhan” sarà presente anche a San Siro in diverse zone dello stadio. Negli scorsi giorni il presidente Steven Zhang e Inter hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan. Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali”. Queste le parole apparse sul sito ufficiale del club nerazzurro.