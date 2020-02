Inter pazza e prima. Ribalta il Milan 4-2

Un derby pazzo, come la squadra che l’ha vinto. L’Inter di Conte dà una grandiosa prova di prova vincendo un match che a fine primo tempo perdeva 0-2. Il Milan dura solamente un tempo, poi viene spazzato via dalla furia nerazzurra.

LA GARA – Il Milan parte a mille con grande intensità e grinta. La squadra di Pioli riesce ad aggredire l’Inter fin da subito e la prima occasione nitida da gol la crea Çalhanoğlu con un tiro che si stampa sul palo. Gli uomini di Conte non riescono a far girare il pallone complice l’aggressione dei rossoneri. Gli sforzi del diavolo sono premiati al 40′ quando Rebic approfitta dell’indecisione di Padelli in uscita depositando in porta il pallone. Cinque minuti dopo il Milan raddoppia con il gol di Ibrahimovic. Lo svedese insacca da due passi dopo la spizzata di Kessie. Nel secondo tempo l’Inter apparecchia per la remuntada.

Al 51′ Brozovic spara con il sinistro da fuori area pescando l’angolino basso alla destra di Donnarumma. Due minuti dopo Sanchez imbeccato in area da Godin gira all’indietro per Vecino che calcia in porta pareggiando i conti. Il capolavoro è servito al 70′. Corner di Candreva con girata sontuosa di De Vrij. Al 92′ Romelu Lukaku chiude i conti con l’incornata su palla di Moses. E’ tripudio nerazzurro a San Siro.