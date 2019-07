Inter, pazza idea di Marotta: Cavani in nerazzurro se salta Lukaku

Chissà se l’amichevole andata in scena contro il Psg non sia stata anche l’occasione giusta di parlare di mercato. Perché l’Inter sembra fare sul serio per Edison Cavani. L’attaccante del club parigino sarebbe l’alternativa di lusso in caso di forfait della trattativa per Romelu Lukaku.

Lo afferma Il Corriere dello Sport che parla di un Beppe Marotta che avrebbe messo nel mirino il Matador. L’ex Napoli è in scadenza nel 2020 e l’età di 32 anni potrebbe abbassare non poco il prezzo del cartellino. Non è ancora chiara la posizione del Psg, ma Cavani potrebbe essere ben più di un ripiego per l’Inter che adesso proverà a sondare il più possibile la pista che porta al classe ’87.