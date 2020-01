L’Inter prepara un colpo in prospettiva. I nerazzurri secondo quanto riporta Sky Sport, chiudono per un giovane talento uruguaiano, che era seguito anche dal Cagliari: è Martin Satriano, attaccante del Nacional Montevideo, classe 2001. Un investimento soprattutto in prospettiva. Satriano dovrebbe arrivare domani a Milano per le visite e la firma.