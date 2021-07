Inter, per Eriksen ecco cosa dovranno chiarire esami per ritorno in campo

A poco meno di due mesi dall’arresto cardiaco che colpì Eriksen allo stadio Parken di Copenaghen, sembra essere arrivato il momento giusto per il ritorno in Italia

Torna a Milano Christian Eriksen che la prima settimana di agosto sarà in Italia. Non è ancora confermato al 100% il viaggio del giocatore dell'Inter che potrebbe beneficiare di qualche giorno di riposo in più. Il danese che ha accusato un arresto cardiaco nel match di Euro 2020 a Copenhagen contro la Finlandia, si sottoporrà ad esami cardiologici approfonditi, che in sostanza dovranno chiarire -riporta la Gazzetta dello Sport - una volta per tutte se il defibrillatore sottocutaneo installato può essere rimosso o no, se l’infezione che ha provocato l’arresto cardiaco è curabile attraverso una cura farmacologica oppure attraverso un’ablazione. Se il defibrillatore non potrà essere tolto, in Italia Eriksen non potrà continuare a giocare. In caso contrario, si aprirebbe invece uno spiraglio, anche se con tempi molto lunghi e si parla di circa sei mesi. Il tutto al netto delle volontà del giocatore, che vanno messe naturalmente in prima fila in ogni ragionamento.