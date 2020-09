Inter, Perisic suona la carica: “C’è grande fame”

Continua a lavorare l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sabato 26 debutteranno nella nuova stagione di Serie A e lo faranno contro un avversario non facile e cioè la Fiorentina.

PERISIC CARICA L’INTER

Il tecnico salentino ha potuto festeggiare l’arrivo di Arturo Vidal, pedina voluta da tempo dall’ex Juventus, che darà ancora più forza al centrocampo nerazzurro. In questo mercato però, l’Inter ha riabbracciato anche Ivan Perisic che ha fatto ritorno dal prestito al Bayern Monaco. L’esterno croato ha voluto suonare la carica ai microfoni del club: “Ora sono tornato e sono contento di essere di nuovo all’Inter. ho un contratto di due anni, spero che faremo grandi cose insieme in queste due stagioni. Era la prima volta da tre mesi che giocavo 90 minuti, serve tempo per abituarsi. Sappiamo tutti quanto al mister piaccia lavorare tanto. Siamo sulla buona strada, nello spogliatoio ho percepito tanta voglia: tutti sono pronti, c’e’ grande fame“.