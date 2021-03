Inter, piace Augello della Sampdoria

Secondo quanto riportato da fcinternews.it, l’Inter di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro blucerchiato Tommaso Augello. Nessuna trattativa in corso al momento ma soltanto un semplice interesse da parte del club nerazzurro. Chissà che da un semplice interessamento non possa nascere una trattativa per la prossima estate. Il terzino di sinistra è un ruolo storicamente complicato in casa Inter che vive ancora la maledizione, almeno secondo tantissime opinioni, della cessione di Roberto Carlos: da allora tanti interpreti del ruolo più o meno fortunati si sono alternati nell’Inter, ma senza ottenere grande successo.

