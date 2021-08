Inter, possibile addio di Lukaku: tifosi contestano proprietà

Scendono in campo gli ultrà nerazzurri dopo le voci di mercato che riguardano Lukaku

Le voci di mercato di una trattativa con il Chelsea per la cessione di Lukaku, ha fatto insorgere i tifosi dell'Inter. Una delegazione della Curva Nord nel pomeriggio ha appeso uno striscione sotto la sede dell'Inter con la scritta "Società... attenzione... le promesse vanno mantenute". Chiaramente sono indirizzati a Suning e al presidente Zhang. Messaggi chiari e inequivocabili contro il ridimensionamento che i cinesi hanno scelto per risanare i conti ma questo non va giù al popolo nerazzurro che è sceso in strada.