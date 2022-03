Inter, presentato ricorso al Coni per ottenere il 3-0 col Bologna

Il club nerazzurro si gioca l'ultima carta

Bologna-Inter non trova pace. Il match non disputato per Covid è ancora sub-judice. L'Inter infatti ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni (terzo e ultimo grado della giustizia sportiva) per ottenere la vittoria a tavolino della gara non disputata lo scorso 6 gennaio. Sia il Giudice Sportivo, sia la Corte d'Appello avevano infatti stabilito che la partita dovesse essere rigiocata. Se anche il Collegio di Garanzia dello Sport si allineasse alle decisioni precedenti la sfida si giocherebbe tra fine aprile e inizio maggio.