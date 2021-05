Inter, problemi di… nebbia: l’aereo nerazzurro si ferma a Lamezia Terme

Piccolo intoppo per i nerazzurri

Redazione ITASportPress

Vigilia tormentata per Antonio Conte e la sua Inter. La squadra nerazzurra, in vista della sfida contro il Crotone, ha avuto un piccolo intoppo nel corso del viaggio presso la città calabrese. La fitta nebbia sull'aeroporto Sant'Anna ha costretto la capolista allo scalo in direzione Lamezia Terme.

Come riporta Goal, infatti, le ore precedenti alla 34^ giornata di Serie A non sono state felicissime per i nerazzurri il cui volo verso Crotone ha avuto un imprevisto. La spedizione nerazzurra sarebbe dovuta atterrare nella serata di ieri all'aeroporto Sant'Anna di Crotone, ma la fitta coltre di nebbia abbattutasi sullo scalo del capoluogo ha portato al cambio di rotta con destinazione Lamezia Terme.

I nerazzurri sono stati costretti ad atterrare all'aeroporto di Sant'Eufemia, distante un centinaio di chilometri da Crotone. A quel punto Lukaku e compagni si sono spostati verso Crotone in pullman, raggiungendo l'hotel dove era previsto il soggiorno della formazione meneghina. Un fuoriprogramma che non dovrebbe però incidere sul rendimento della squadra, chiamata a vincere per avvicinarsi ancor di più alla vittoria dello scudetto.