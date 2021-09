Inter, prova di forza a Firenze: 3-1 alla Fiorentina. Atalanta ok col Sassuolo

Inter e Atalanta aprono il quinto turno di campionato imponendosi contro Fiorentina e Sassuolo

Il quinto turno di campionato si apre a forti tinte nerazzurre. Ruggisce l' Inter , che con una prova di forza si impone all'Artemio Franchi di Firenze. Battuta un'ottima Fiorentina , capace di chiudere in vantaggio il primo tempo. Sorride l' Atalanta , vincente per 2-1 sul Sassuolo.

La partenza dei padroni di casa è veemente. I viola vanno subito vicini al vantaggio con Vlahovic e Biraghi: in entrambe le occasioni è decisivo l'intervento di Handanovic. Il portiere nerazzurro, però, deve capitolare al 23', quando Nico Gonzalez supera Skriniar, entra in area e serve un pallone d'oro a Sottil, che da due passi segna. L'Inter nella ripresa, però, cambia passo. Al 52' Darmian conclude una bella azione infilando il portiere avversario con un tiro preciso. Passano tre minuti ed è Dzeko a ribaltare il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nico Gonzalez si fa espellere nel finale. L'Inter può chiudere la pratica: all'88' Sanchez pesca Gagliardini, che serve Perisic. Il croato chiude i giochi.

All'Atalanta bastano tre minuti per sbloccare il risultato: Malinovskyi pesca in area di rigore Gosens che non si fa pregare insaccando il pallone dell'1-0. La Dea continua a dominare e al 37' raddoppia. Sempre Malinovskyi trova Zappacosta, bravo a concludere l'azione con un diagonale imprendibile. Al 44' il Sassuolo torna in partita con un gioiello di sinistro da parte di Berardi. Il risultato, però, non cambia più.