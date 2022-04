Inter, quel “figlio” ingrato che ha spento Inzaghi ha colpito solo una big

Il gol dell'austriaco è il primo a una big di Serie A

Ha punito la "sua" Inter, l'attaccante del Bologna, Marko Arnautovic già arrivato a quota 12 centri. Il colpo di testa che gelato Radu ha consentito all’attaccante austriaco di non far ritornare la squadra nerazzurra in vetta alla classifica e forse di non tornarci mai più. Arnautovic ha rimesso piede in Serie A dopo 11 anni dopo aver lasciato l'Inter del Triplete. Arrivato con la pesante etichetta di nuovo Ibrahimovic, a Milano nella stagione 2009/10 Arnautovic ha dovuto convivere con un lento e graduale recupero da una frattura da stress al piede destro nella prima parte della stagione, ma una volta recuperato in pieno dal punto di vista fisico non convinse mai in pieno Mourinho che gli concesse solo qualche manciata di minuti. A distanza di 10 anni la rivincita di questo "figlio" ingrato nerazzurro.