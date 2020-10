Inter, Radu: “Sto bene, grazie a tutti per il sostegno. Ascoltiamo i medici”

L’Inter continua la battaglia con il Covid-19, oggi è arrivata anche la notizia riguardo alla positività al Covid-19 di Ionut Radu, giovane portiere dei nerazzurri in prestito al Genoa negli scorsi mesi. Il portiere ha voluto rassicurare i tifosi tramite una storia su Instagram.

“STO BENE”

“Sfortunatamente, oggi ho ricevuto la notizia della mia positività ma sono asintomatico. Nella vita ho incontrato spesso impedimenti in ogni campo e ho avuto l’opportunità di imparare sin da piccolo che ciò che non ti abbatte ti fortifica. Vi esorto ad ascoltare i messaggi dei medici e seguire la raccomandazioni delle autorità. Allo stesso tempo, voglio ringraziarvi per il grande numero di messaggi ricevuti. Non vedo l’ora di ritornare alla mia attività in campo più determinato di prima”. Questo il contenuto del messaggio postato da Radu sui social.