Inter, rammarico per Skriniar: “Questa partita andava vinta…”

Niente allungo provvisorio in campionato per l’Inter. Il difensore nerazzurro Milan Skriniar commenta lo 0-0 contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: “Siamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una buona prestazione con tante occasioni. Questa partita va vinta, anche se la Roma è una buona squadra. Non sono arrabbiato, ma queste emozioni servono nel calcio. La Roma ha palleggiato bene nel primo tempo. Nella ripresa siamo andati a pressare e abbiamo fatto meno fatica. Barcellona? Gioca per vincere le partite, non mollerà un centimetro. Dovremo prepararci bene”.