Inter, Ranocchia: “Con il Venezia partita difficile, in un campo complicato”

Le parole del difensore nerazzurro alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia

Periodo ricco di appuntamenti con Andrea Ranocchia protagonista al centro della difesa nerazzurra. Prestazioni importanti per il centrale che, dopo le sfide con Napoli e Shakhtar, si prepara al match di Venezia, valido per la 14ª giornata di Serie A.

"È un traguardo importante: tutti noi ci tenevamo tanto a raggiungerlo. Non siamo partiti bene nel girone ma abbiamo messo a posto le cose. Con il Venezia ci aspetta una partita difficile, in un campo complicato".

"Questo non è un problema per me: nello sport di squadra devi farti trovare pronto quando vieni chiamato in causa. Quando non ho giocato evidentemente non era il mio momento".