Inter, Ranocchia: “Messi minuti nelle gambe. Impariamo i concetti di Inzaghi”

Andrea Ranocchia racconta le sue impressioni sulla prima gara dell'Inter.

L'Inter conquista un buon pareggio contro il Lugano, imponendosi poi ai rigori. Il test amichevole è sicuramente favorevole per la squadra nerazzurra che si è mossa bene sotto il comando di Simone Inzaghi. Il difensore Andrea Ranocchia spiega le sue sensazioni al termine del match: "Loro sono una buona squadra, più avanti di noi nella preparazione, e ci hanno impegnato. Noi abbiamo fatto il massimo considerato anche il momento della stagione nel quale siamo. E' stato un buon test, abbiamo messo minuti nelle gambe e iniziato a perfezionare la condizione generale. Siamo contenti di aver vinto. Stiamo cercando di dare il massimo per lui e stiamo assimilato i suoi nuovi concetti. Ora aspettiamo la squadra al completo con l’obiettivo di farci trovare pronti per quando inizierà il campionato".