Inter, Ranocchia: “Serve continuità. Ecco cosa mi ha sorpreso del Napoli”

Andrea Ranocchia analizza il rendimento dell'Inter nell'ultimo periodo e in vista dei prossimi impegni

L'Inter torna a ruggire: battuta l'Udinese a San Siro con un convincente 2-0. Ora i nerazzurri guardano con fiducia agli impegni tra Champions League e campionato. Il difensore Andrea Ranocchia commenta il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo dare continuità ai risultati e ora andremo con un'altra testa in Moldavia per la Champions. È importante che tutti diano il massimo e dobbiamo dare certezza all'allenatore quando punta su chi gioca meno. Non c'è mai stata incertezza all'interno dello spogliatoio, il gruppo è sano, forte e crede di poter arrivare lontano ovunque. Milan e Napoli vanno forte, ora dobbiamo tenere il loro ritmo e fare continuamente punti. Le due prime stanno facendo un percorso identico, gli azzurri mi hanno impressionato per la fase difensiva. Stiamo lavorando bene con Inzaghi. Il Mister ha un ottimo rapporto con tutti e lui e i suoi collaboratori ci danno sempre tanti consigli".