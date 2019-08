Inter, rebus Sanchez: vuole la 7 scelta da…Icardi

Alexis Sanchez sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Nonostante qualche ostacolo sull’ingaggio, i nerazzurri e il Manchester United sembravo voler trovare l’accordo che porterà il cileno a Milano.

Da sciogliere, però, resta ancora un punto: il numero di maglia. Infatti, Sanchez avrebbe chiesto la numero 7 che, però, è stata assegnata su richiesta da Mauro Icardi. L’argentino, in rotta col club e prossimo all’addio, non intende cederla fino a quando sarà un giocatore nerazzurro. L’Inter dovrà presentare entro domenica la lista dei 25 giocatori schierabili in campionato e al momento Icardi, che ha perso il 9 a favore di Lukaku, è il nuovo proprietario proprio della maglia 7. Inoltre, tale lista potrà essere integrata fino al prossimo 2 settembre, ma la numerazione presentata non potrà essere modificata.