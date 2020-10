Inter, retroscena Lautaro Martinez: pugni in panchina e rabbia. Svelato con chi ce l’aveva…

Lautaro Martinez protagonista nel match della sua Inter contro il Genoa. Non per un gol, ma per una vera e propria sfuriata in panchina appena dopo la sostituzione. Una sfida incolore quella del Toro che non ha saputo trattenere la stizza e la rabbia una volta tornato ad accomodorsi a bordo campo. Nulla di grave, ma dietro quella reazione, con tanto di straccio e bottiglia volati via, ci sarebbe un malinteso, se così si può definire con un compagno.

Lautaro Martinez: lo sfogo in panchina

Secondo le ultime indiscrezioni, Lautaro Martinez non ce l’aveva per la sostituzione in sé e dunque non con Antonio Conte, bensì con un suo compagno: Alessandro Bastoni. Infatti, pare che qualche minuti prima del cambio, il difensore abbia provato a servirlo in profondità sbagliando la misura del lancio che lo avrebbe messo in condizione di fare gol. Dunque una questione solamente di voglia di fare bene che, per la verità, questa volta non è riuscita al Toro.

Nel dopogara, Conte ha minimizzato: “A volte qualche parolina può scappare, l’importante è chiarirsi. Alla fine della partita sono più amici di prima”. Nessun problema dunque in casa nerazzurra e siamo sicuri che il bomber argentino tornerà a far parlare solo per le sue reti…