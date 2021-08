Inter, rinnovo Lautaro Martinez: la svolta sul futuro

L'attaccante dovrebbe restare in nerazzurro

L’Inter riaccoglie in queste ore Lautaro Martinez, reduce dal trionfo in Copa America con l’Argentina e sempre al centro delle voci di mercato. Lo sguardo, però, va obbligatoriamente al futuro e a quel rinnovo di contratto che qualche mese fa sembrava essere cosa fatta. Come scrive il Corriere dello Sport, non sono arrivate proposte vere in termini di cessione in casa Inter e per questa ragione sembra che il Toro possa restare a Milano.