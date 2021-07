Inter riprende il Lugano e poi lo batte ai rigori

Nerazzurri sotto di due reti riprendono gli elvetici e poi hanno avuto la meglio dal dischetto

Prima amichevole e primo sorriso per i Campioni d'Italia che hanno battuto ai calci di rigore il Lugano per 6-5. L'undici di Simone Inzaghi, al debutto sulla panchina nerazzurra, era sotto 2-0 (reti di Lovric e Facchinetti) ma ha avuto la forza di rimetter in equilibrio il match con i gol di D’Ambrosio e Satriano. Poi dal dischetto decisive le parate di Radu su Guidotti e Covilo, Ranocchia manda a segno l’ultimo penalty. Nel complesso una buona amichevole per l'Inter contro un avversario con una condizione fisica migliore.