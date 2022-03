Inter ritrova gol e vittoria: travolta la Salernitana con tris di Lautaro

Inter torna in testa in attesa del big match Napoli-Milan

L'Inter torna a vincere dopo quattro partite senza successi. I nerazzurri hanno battuto con il punteggio di 5-0 la Salernitana sempre più ultima in classifica. Mattatori della serata di San Siro Lautaro Martinez con una tripletta e Dzeko con una doppietta. Match a senso unico dominato dall'Inter sin dall'avvio. La squadra ospite ha fallito un gol ad inizio gara con Verdi poi è crollata. Inter vince come all'andata segnando cinque volte ai campani e con questi tre punti si porta momentaneamente in vetta alla classifica.