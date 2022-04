Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Inter-Roma si giocherà oggi, sabato 23 aprile 2022 alle ore 18 per la 34esima giornata di Serie A. Big match a San Siro tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di José Mourinho, grande ex della partita che riceverà senza dubbio una grande accoglienza dal popolo nerazzurro.

Formazioni migliori possibili per le due squadre. Padroni di casa dell' Inter che potrebbero avere qualche affanno dovuto alla semifinale di Coppa Italia giocata in settimana. Ospiti carichi ma magari con un pensierino alla Conference League. Questi i possibili 22 titolari di Inter-Roma :

Inter-Roma si giocherà come detto oggi sabato 23 aprile 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio previsto alle ore 18. La gara sarà valida per la 34esima giornata di Serie A TIM.

La partita tra nerazzurri e giallorossi sarà trasmessa da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5) e dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.