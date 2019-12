Inter-Roma streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 dicembre

Inter-Roma, si gioca oggi venerdì 6 dicembre alle 20,45 il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Anticipo di campionato tra nerazzurri e giallorossi che apriranno il turno del massimo torneo. Big match a San Siro con la squadra di Conte a caccia di conferme in vetta alla classifica.

Inter-Roma, le probabili formazioni – Qualche problema di formazione per entrambe le compagini. L’Inter avrà gli uomini contati in mezzo al campo. Scelte obbligate per Conte che si affiderà a Brozovic, Borja Valero e Vecino. Coppia d’attacco collaudata Lukaku-Lautaro Martinez. In difesa, davanti al solito Handanovic, ecco Godin, de Vrij e Skriniar. Sulla sinistra si rivede Asamoah. Ballottaggio Candreva-D’Ambrosio-Lazaro. Ospiti che potrebbero dover rinunciare a Dzeko, alle prese con una sindrome influenzale. Fonseca deciderà all’ultimo minuto se schierarlo o meno. Per il resto, formazione fatta con Perotti, Pellegrini e Zaniolo che supporteranno la punta. Smalling guida la difesa davanti a Pau Lopez.

Inter-Roma, streaming e diretta tv – Il match Inter-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.