Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali

La 28^ giornata di Serie A si apre a San Siro, dove i nerazzurri cercano la vittoria che manca da 5 turni.

L'Inter a secco di gol da quattro partite stasera affronta a San Siro l'ultima in classifica. Occasione ghiotta per l'undici nerazzurro per tornare al gol e in vetta alla classifica in caso di vittoria contro la Salernitana. Inzaghi all'assalto della vetta con la coppia Dzeko-Lautaro, preferito a Sanchez. Niente turnover ad eccezione di Perisic (non convocato per un affaticamento muscolare) e sostituito da Darmian, mentre giocano dall'inizio Calhanoglu e De Vrij. Privo di Ribery, Nicola punta sul tandem Mousset-Djuric.