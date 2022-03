Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 l'anticipo del venerdì di Serie A

Redazione ITASportPress

Inter-Salernitana sarà l'anticipo del venerdì di campionato valido per la 28^ giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi ospitano la squadra di Nicola e daranno inizio al turno del torneo italiano che vedrà domenica sera anche il big match tra Napoli e Milan.

Inter-Salernitana, probabili formazioni

L'Inter è chiamata a vincere dopo aver perso per strada gol e soprattutto punti preziosi in classifica. Stesso obiettivo anche per la Salernitana che per sperare nella salvezza dovrà provare a stupire.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola.

Dove vedere il match

Inter-Salernitana, gara valida per la 28esima giornata di Serie A, si disputerà come anticipato oggi venerdì 4 marzo 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

La partita di San Siro tra nerazzurri e la squadra di Salerno sarà visibile su smart tv grazie all'app di DAZN, scaricabile anche su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5) e utilizzabile tramite Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli appassionati abbonati a Sky potranno vedere la sfida in diretta tv anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per chi preferisse lo streaming di Inter-Salernitana potrà usufruirne su DAZN tramite la suddetta app, scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android; da pc, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e, dopo aver inserito le proprie credenziali, accedere al catalogo degli eventi per selezionare l'evento desiderato.

Anche gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Salernitana in streaming grazie all'app di Sky Go. L'alternativa è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.