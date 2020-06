Inter-Sampdoria diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Sampdoria, si recupera la partita valida per la 25^ giornata di Serie A. Oggi in campo i nerazzurri a San Siro a partire dalle 21.45. Il massimo campionato è tornato con le prime due gare giocate ieri. Nella serata odierna, invece, sarà il turno degli uomini di Antonio Conte impegnati in casa contro i blucerchiati di Claudio Ranieri.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni

Tante le incognite per il rientro in campo delle due formazioni. L’Inter dovrebbe presentarsi con un 3-4-1-2 con Eriksen in sostegno delle due punti Lukaku e Lautaro Martinez. Tutto confermato nella linea difensiva dove, davanti ad Handanovic, prenderanno posto Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo out Sensi e Brozovic. Spazio a Gagliardini e Barella con Candreva e Ashley Young sulle corsie esterne. Risponde con il 4-4-1-1 la Sampdoria di Ranieri. Out Quagliarella, il ruolo di centravanti sarà affidato a Gabbiadini supportato da Ramirez. Dalla difesa Audero in porta, con Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Murru davanti. Vieira, Ekdal, Thorsby e Linetty in mezzo al campo a cercare di fermare le offensive nerazzurre.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La sfida Inter-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e anche su Sky Sport al numero 251 del satellite. La telecronaca della sfida sarà curata da Riccardo Trevisani affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Ma esiste anche la possibilità di seguire Inter-Sampdoria anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky c’è l’opzione Sky Go che consentirà di vedere la gara sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul pc o notebook. Sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri potranno invece acquistare un pacchetto su Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà diritto alla visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, comprese le partite di Serie A.

PER LE INFORMAZIONI SULLE ALTRE PARTITE IN DIRETTA